Бундестаг не поддержал резолюцию о передаче активов РФ Киеву
Парламент Германии (бундестаг) отклонил проект обращения фракции «Зеленых», согласно которому предлагалось начать конфискацию замороженных в Европе российских активов совместно со странами G7 для передачи Украине, передает ТАСС.
По данным агентства, против инициативы «Зеленых» проголосовали 455 депутатов. Поддержали ее еще 77 человек, 53 парламентария воздержались. Депутат Штефан Койтер отметил, что изъятие средств России можно считать «сомнительным с юридической точки зрения и крайне опасным в экономическом плане».
5 декабря Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Соединенные Штаты убеждают страны Евросоюза (ЕС) выступить против предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» за счет активов РФ. Белый дом, по данным агентства, убеждал европейских политиков в том, что активы необходимы для заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для затягивания конфликта.
3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коллегия ЕК одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов России. По оценке МВФ, потребности Украины в 2026–2027 гг. составят 135 млрд евро.