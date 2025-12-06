Бундестаг не поддержал резолюцию о передаче активов РФ Киеву

5 декабря Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Соединенные Штаты убеждают страны Евросоюза (ЕС) выступить против предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» за счет активов РФ. Белый дом, по данным агентства, убеждал европейских политиков в том, что активы необходимы для заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для затягивания конфликта.