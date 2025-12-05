США призвали ЕС отказаться от плана «репарационного кредита» для Украины
США убеждают страны Евросоюза выступить против инициированного Еврокомиссией плана по предоставлению Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«По словам дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, официальные лица США убеждали страны ЕС в том, что эти активы необходимы для заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для затягивания конфликта», – поясняет издание.
3 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коллегия ЕК одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов России. По оценке МВФ, потребности Украины в 2026–2027 гг. составят 135 млрд евро.
Еврокомиссия также предложила альтернативный вариант – еврозаем на 90 млрд евро, который может покрыть большую часть этих расходов.
Фон дер Ляйен отдельно прокомментировала позицию Бельгии, которая выступала против выделения «репарационного кредита». По ее словам, теперь ЕК учла практически все озабоченности Брюсселя и предложила гарантии.
27 ноября президент РФ Владимир Путин предупреждал, что конфискация российских активов станет «воровством» и подорвет доверие к еврозоне, что негативно скажется на мировой финансовой системе.
4 декабря представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готовит пакет жестких ответных мер на случай изъятия ее активов в ЕС.