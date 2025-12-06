Spiegel: Франция, ФРГ и Британия оскорбили Индию на фоне визита Путина

Путин находился с официальным визитом в Индии 4–5 декабря. Он провел переговоры с премьером Нарендрой Моди, по итогам которых было подписано совместное заявление из 70 пунктов. Также компании из РФ и Индии подписали ряд соглашений. В частности, стороны согласовали программу развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 г., одной из целей которой является достижение товарооборота в $100 млрд.