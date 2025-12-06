Spiegel: Франция, ФРГ и Британия оскорбили Индию на фоне визита Путина
Послы Франции, Германии и Великобритании написали в индийскую газету статью, где осудили действия Россия на Украине. В Дели возмутились инициативой дипломатов, считая ее вмешательством в дела страны, пишет Spiegel.
Послы написали статью незадолго до визита в Индию российского президента Владимира Путина. В ней они высказались против действий России в украинском конфликте. Отмечается, что европейские дипломаты не упоминали Индию, которая никогда не осуждала Россию.
«Но индийцы были удивлены, если не сказать оскорблены этим вмешательством», – указывает Spiegel.
Путин находился с официальным визитом в Индии 4–5 декабря. Он провел переговоры с премьером Нарендрой Моди, по итогам которых было подписано совместное заявление из 70 пунктов. Также компании из РФ и Индии подписали ряд соглашений. В частности, стороны согласовали программу развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 г., одной из целей которой является достижение товарооборота в $100 млрд.