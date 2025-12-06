Зеленский рассказал Рютте о переговорах представителей Украины и США
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о переговорах украинских представителей с командой США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Стороны обменялись оценками дипломатической ситуации и договорились о дальнейших контактах. Зеленский выразил Рютте благодарность за поддержку.
6 декабря госдепартамент США сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер провели конструктивные переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником генштаба ВСУ Андреем Гнатовым о продвижении к миру.
Участники обсудили итоги переговоров Уиткоффа и Кушнера с властями России и шаги по прекращению конфликта. Они согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира. Стороны также рассмотрели поддержку восстановления Киева после завершения конфликта и совместные экономические инициативы. Они договорились продолжить консультации 6 декабря.
Днем ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона ждет, что Вашингтон поделится с Москвой результатами переговоров с Умеровым.