Зеленский рассказал Рютте о переговорах представителей Украины и США

Участники обсудили итоги переговоров Уиткоффа и Кушнера с властями России и шаги по прекращению конфликта. Они согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира. Стороны также рассмотрели поддержку восстановления Киева после завершения конфликта и совместные экономические инициативы. Они договорились продолжить консультации 6 декабря.