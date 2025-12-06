Госдеп сообщил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной

В течение двух дней Уиткофф и Кушнер проводили встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником генштаба ВСУ Андреем Гнатовым для дискуссий о продвижении к миру. Стороны обсудили итоги переговоров Уиткоффа и Кушнера с властями России и шаги по прекращению конфликта. Они согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира.