Госдеп сообщил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер провели конструктивные переговоры с представителями Украины о продвижении к миру. Об этом сообщил госдепартамент США.
В течение двух дней Уиткофф и Кушнер проводили встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником генштаба ВСУ Андреем Гнатовым для дискуссий о продвижении к миру. Стороны обсудили итоги переговоров Уиткоффа и Кушнера с властями России и шаги по прекращению конфликта. Они согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира.
Участники также рассмотрели поддержку восстановления Украины после завершения конфликта и совместные экономические инициативы. Они условились продолжить консультации 6 декабря.
5 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона ждет, что Вашингтон поделится с Москвой итогами переговоров с Умеровым.
2 декабря Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры продолжались пять часов. Ушаков говорил, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа по этой теме.