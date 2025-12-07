Хегсет продолжил отстаивать свой приказ добить выживших в операции на Карибах

«Основываясь на том, что я понимал тогда и понимаю сейчас, я полностью поддерживаю этот удар, – заявил Хегсет в субботу на Форуме национальной обороны Рейгана. – Я бы сам принял то же решение». Он похвалил политику затопления судов и уничтожения предполагаемых наркоторговцев, назвав их «Аль-Каидой нашего полушария».