Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хегсет продолжил отстаивать свой приказ добить выживших в операции на Карибах

Ведомости

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что полностью поддерживает удар по судам, предположительно перевозившим наркотики, у побережья Венесуэлы и сделал бы тот же выбор, что и адмирал Фрэнк Брэдли. Его заявления вызвали обвинения в возможных военных преступлениях и привлекли двухпартийное внимание к операции, пишет Bloomberg.

Речь идет о почти двух десятках ударов по лодкам в Карибском море и Тихом океане. Особое возмущение вызвали недавние сообщения о том, что в ходе удара в сентябре был нанесен второй удар с целью ликвидации двух выживших, державшихся за обломки судна.

«Основываясь на том, что я понимал тогда и понимаю сейчас, я полностью поддерживаю этот удар, – заявил Хегсет в субботу на Форуме национальной обороны Рейгана. – Я бы сам принял то же решение». Он похвалил политику затопления судов и уничтожения предполагаемых наркоторговцев, назвав их «Аль-Каидой нашего полушария».

Начнут ли США вторжение в Венесуэлу

Политика / Международные новости

Демократические законодатели, увидевшие видео атаки, назвали его тревожным и потребовали опубликовать полную запись. Хегсет заявил, что Пентагон изучает видео, но не уточнил, будет ли оно обнародовано. Адмирал Брэдли, давая показания конгрессу, заявил, что не получал от Хегсета приказа «убить всех» при втором ударе.

2 сентября госсекретарь США Марко Рубио информировал, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики. The Post со ссылкой на трансляцию с беспилотника сообщила, что двое выживших держались за обломки судна после первой ракетной атаки, но глава операции приказал нанести второй удар в соответствии с директивой Хегсета. Это решение, по словам источников газеты, привело к гибели обоих выживших.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте