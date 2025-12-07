Хегсет продолжил отстаивать свой приказ добить выживших в операции на Карибах
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что полностью поддерживает удар по судам, предположительно перевозившим наркотики, у побережья Венесуэлы и сделал бы тот же выбор, что и адмирал Фрэнк Брэдли. Его заявления вызвали обвинения в возможных военных преступлениях и привлекли двухпартийное внимание к операции, пишет Bloomberg.
Речь идет о почти двух десятках ударов по лодкам в Карибском море и Тихом океане. Особое возмущение вызвали недавние сообщения о том, что в ходе удара в сентябре был нанесен второй удар с целью ликвидации двух выживших, державшихся за обломки судна.
«Основываясь на том, что я понимал тогда и понимаю сейчас, я полностью поддерживаю этот удар, – заявил Хегсет в субботу на Форуме национальной обороны Рейгана. – Я бы сам принял то же решение». Он похвалил политику затопления судов и уничтожения предполагаемых наркоторговцев, назвав их «Аль-Каидой нашего полушария».
Демократические законодатели, увидевшие видео атаки, назвали его тревожным и потребовали опубликовать полную запись. Хегсет заявил, что Пентагон изучает видео, но не уточнил, будет ли оно обнародовано. Адмирал Брэдли, давая показания конгрессу, заявил, что не получал от Хегсета приказа «убить всех» при втором ударе.
2 сентября госсекретарь США Марко Рубио информировал, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики. The Post со ссылкой на трансляцию с беспилотника сообщила, что двое выживших держались за обломки судна после первой ракетной атаки, но глава операции приказал нанести второй удар в соответствии с директивой Хегсета. Это решение, по словам источников газеты, привело к гибели обоих выживших.