Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит Россию и Белоруссию

17 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аракчи «сверили часы» по тематике иранской ядерной программы во время телефонного разговора. Министры заявили, что удовлетворены повышенной динамикой двусторонних контактов на различных уровнях. Такие действия способствуют расширению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщил МИД РФ.