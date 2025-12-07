Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит Россию и Белоруссию
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ближайшее время посетит Москву и Минск для консультаций, сообщил представитель МИДа Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает IRNA.
В настоящее время ведутся переговоры об организации встреч с высокопоставленными лицами, рассказал он.
17 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аракчи «сверили часы» по тематике иранской ядерной программы во время телефонного разговора. Министры заявили, что удовлетворены повышенной динамикой двусторонних контактов на различных уровнях. Такие действия способствуют расширению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщил МИД РФ.
Последний раз Аракчи был в Москве 23 июня. Российский президент Владимир Путин провел с ним переговоры. Встреча состоялась на следующий день после беспрецедентной атаки американских ВВС по ключевым объектам иранской ядерной программы.