Ушаков: США обещают, что договоренности Трампа «железобетонно» будут исполнены
Американцы «божатся», что если президент США Дональд Трамп о чем-то договорится, что это будет «железобетонно», заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Американцы, с которыми мы сейчас разговариваем, они всячески подчеркивают, что они разные, что Трамп – это другой человек, у него идеология другая», – рассказал Ушаков.
Помощник российского лидера также отметил, что сейчас речь идет о перспективах долгосрочного урегулирования украинского кризиса. В этом контексте идет работа с США, сказал Ушаков.
6 декабря Bloomberg писал, США начали критиковать Европу на фоне того, что российско-украинский конфликт вступает в потенциально решающую фазу, что грозит расколом в отношениях Америки с европейскими странами. В Стратегии национальной безопасности, подписанной Трампом, говорится, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. Вашингтон заявил, что европейские чиновники «возлагают нереалистичные надежды».
5 декабря «Ведомости» со ссылкой на обновленную Стратегию нацбезопасности США писали, что восстановление стратегической стабильности с Россией является приоритетом для Вашингтона в Европе. Штаты взял курс на восстановление отношений с Россией после прихода к власти Трампа.