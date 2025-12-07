Ушаков: США обещают, что договоренности Трампа «железобетонно» будут исполнены

6 декабря Bloomberg писал, США начали критиковать Европу на фоне того, что российско-украинский конфликт вступает в потенциально решающую фазу, что грозит расколом в отношениях Америки с европейскими странами. В Стратегии национальной безопасности, подписанной Трампом, говорится, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. Вашингтон заявил, что европейские чиновники «возлагают нереалистичные надежды».