Ушаков: возможная встреча Путина и Трампа не обсуждалась с Уиткоффом
Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждалась на переговорах с американской делегацией, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Его цитируют «Вести».
По словам Ушакова, стороны сделали шаг вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга. Теперь американцы приблизились к пониманию логики точки зрения России, отметил он.
2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер встретились с Путиным в Москве. Переговоры продолжались пять часов. Ушаков говорил, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа по этой теме.
По словам Ушакова, сказанным в эфире «Первого канала» 5 декабря, российская сторона ждет, что США поделятся с Москвой итогами переговоров с секретарем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.