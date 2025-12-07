Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: возможная встреча Путина и Трампа не обсуждалась с Уиткоффом

Ведомости

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждалась на переговорах с американской делегацией, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Его цитируют «Вести».

По словам Ушакова, стороны сделали шаг вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга. Теперь американцы приблизились к пониманию логики точки зрения России, отметил он.

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер встретились с Путиным в Москве. Переговоры продолжались пять часов. Ушаков говорил, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа по этой теме.

По словам Ушакова, сказанным в эфире «Первого канала» 5 декабря, российская сторона ждет, что США поделятся с Москвой итогами переговоров с секретарем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте