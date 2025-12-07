Дмитриев: обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была вдумчивой

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер встретились с Путиным в Москве. Переговоры продолжались пять часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа по этой теме.