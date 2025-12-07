Газета
Дмитриев: обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была вдумчивой

Обстановка на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями США в Москве была вдумчивой, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Его цитируют «Вести».

«Идет очень важный поиск решений», – добавил он.

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер встретились с Путиным в Москве. Переговоры продолжались пять часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа по этой теме.

5 декабря Ушаков заявил, что российская сторона ждет, что Вашингтон поделится с Москвой итогами переговоров с представителями Украины, которые состоялись уже после встречи с президентом РФ.

