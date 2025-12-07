РСТ: ситуация в Таиланде не влияет на безопасность туристов
Напряженность на границе Таиланда и Камбоджи не оказывает существенного влияния на безопасность российских туристов, сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Он отметил, что провинции на границе не относятся к зонам массового туризма и отдалены от ключевых курортов Таиланда – Бангкока, Паттайи, Пхукета, Самуи и Краби.
По словам Абдюханова, организованных тургрупп в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани нет. Российские туроператоры не формируют туда экскурсионных программ. Поток индивидуальных туристов минимален, добавил он.
7 декабря тайская армия дала указание провести эвакуацию жителей провинций, граничащих с Камбоджей. Решение объявлено на фоне возможности новых столкновений.
Затем армия Таиланда, согласно заявлению камбоджийской стороны, открыла огонь по силам Камбоджи в провинции Преахвихеа. Силы Таиланда вели огонь 17 минут.