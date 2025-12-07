Президента Словакии внесли в базу украинского портала «Миротворец»

Против передачи российских активов выступал и другой лидер Словакии – премьер-министр Роберт Фицо. 14 ноября он заявил, что не согласится на план Евросоюза по отправке 140 млрд евро Украине за счет замороженных российских активов. По его версии, это затянет конфликт на два года.