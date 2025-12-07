Президента Словакии внесли в базу украинского портала «Миротворец»
Президента Словакии Петра Пеллегрини внесли в реестр украинского сайта «Миротворец». Это следует из информации на портале, передает «РИА Новости».
Его считают «агентом влияния РФ в странах Евросоюза», обвиняя в критике санкций против России и военной помощи Украине.
Внесение произошло после того, как Пеллегрини 6 декабря раскритиковал желание ЕС направить активы РФ на оружие Киеву. Он призвал использовать эти средства на послевоенное восстановление страны.
Против передачи российских активов выступал и другой лидер Словакии – премьер-министр Роберт Фицо. 14 ноября он заявил, что не согласится на план Евросоюза по отправке 140 млрд евро Украине за счет замороженных российских активов. По его версии, это затянет конфликт на два года.
3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что коллегия Еврокомиссии одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. Лидеры ЕС должны обсудить этот план 18 декабря.