Axios: Уиткофф организовал секретную встречу между Израилем и Катаром в США

Отношения правительства Нетаньяху с Катаром являются взрывоопасной политической темой внутри Израиля, продолжает Axios. Нетаньяху просил Катар переводить средства «Хамасу» 2018-2023 гг. для управления Газой, но деньги шли в том числе на вооружение группировки. Кроме того, несколько ближайших советников Нетаньяху расследуются по подозрению в получении денег от Катара для улучшения имиджа эмирата в Израиле и на международной арене.