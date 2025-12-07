Axios: Уиткофф организовал секретную встречу между Израилем и Катаром в США
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф организовал в Нью-Йорке закрытую встречу с участием высоких представителей Израиля и Катара. Это первая встреча такого уровня после удара Израиля по Дохе в сентябре, передает Axios со ссылкой на источники.
Переговоры проводятся в рамках нового трехстороннего механизма, предложенного США для улучшения координации и разрешения взаимных претензий между сторонами.
Встреча, по данным издания, направлена на восстановление отношений, испорченных после беспрецедентного удара израильской авиации по лидерам «Хамаса» в Дохе 9 сентября. Тогда погиб катарский охранник, в ответ Катар временно прекратил посредничество между Израилем и палестинской группировкой.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения Катару по настоянию администрации США, после чего посредничество возобновилось, но отношения оставались напряженными.
На встрече, вероятно, основное внимание будет уделено реализации соглашения о прекращении войны в секторе Газа, особенно разоружению «Хамаса» и другим чувствительным вопросам в свете перехода ко второй фазе сделки.
Отношения правительства Нетаньяху с Катаром являются взрывоопасной политической темой внутри Израиля, продолжает Axios. Нетаньяху просил Катар переводить средства «Хамасу» 2018-2023 гг. для управления Газой, но деньги шли в том числе на вооружение группировки. Кроме того, несколько ближайших советников Нетаньяху расследуются по подозрению в получении денег от Катара для улучшения имиджа эмирата в Израиле и на международной арене.