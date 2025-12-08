Премьер Малайзии осудил боевые действия между Таиландом и Камбоджей
Возобновление боевых действий на границе между Таиландом и Камбоджей рискует подорвать тщательную работу по стабилизации отношений, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем Telegram-канале.
Он призвал обе стороны проявлять сдержанность, поддерживать открытые каналы коммуникации и использовать имеющиеся механизмы по урегулированию конфликта.
«Малайзия готова поддержать шаги, которые могут помочь восстановить спокойствие и предотвратить дальнейшие инциденты», – написал Ибрагим.
Он подчеркнул, что и Таиланд, и Камбоджа являются близкими партнерами Малайзии и ключевыми членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам Ибрагима, регион не может позволить себе циклы конфронтации. Первоочередной задачей премьер Малайзии назвал прекращение боевых действие и возвращение к дипломатическому пути, так как от этого зависит АСЕАН.