Премьер Малайзии осудил боевые действия между Таиландом и Камбоджей

Ведомости

Возобновление боевых действий на границе между Таиландом и Камбоджей рискует подорвать тщательную работу по стабилизации отношений, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем Telegram-канале.

Он призвал обе стороны проявлять сдержанность, поддерживать открытые каналы коммуникации и использовать имеющиеся механизмы по урегулированию конфликта.

«Малайзия готова поддержать шаги, которые могут помочь восстановить спокойствие и предотвратить дальнейшие инциденты», – написал Ибрагим.

Он подчеркнул, что и Таиланд, и Камбоджа являются близкими партнерами Малайзии и ключевыми членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам Ибрагима, регион не может позволить себе циклы конфронтации. Первоочередной задачей премьер Малайзии назвал прекращение боевых действие и возвращение к дипломатическому пути, так как от этого зависит АСЕАН.

7 декабря Таиланд дал указания жителям приграничных районов эвакуироваться в убежища из-за возможности новых боестолкновений. После этого камбоджийская газета Khmer Times сообщила, что армия Таиланда открыла огонь по силам Камбоджи в провинции Преахвихеа.

