Нигерия направила солдат в Бенин для предотвращения госпереворота

Мятеж в Бенине начался утром 7 декабря. Группа военных захватила контроль над национальным телеканалом, по которому объявила о захвате власти. Военные также заявляли, что отстранили от власти президента Талона. Но, по официальной информации, мятежники так и не смогли пробраться в резиденцию главы государства.