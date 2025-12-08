Нигерия направила солдат в Бенин для предотвращения госпереворота
Вооруженные силы Нигерии направили истребители и наземные войска в Бенин для поддержки президента Патриса Талона после попытки группы военных захватить власть в стране. Об этом пишет Bloomberg.
Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что ВВС страны «помогли вытеснить заговорщиков с национального телеканала Бенина и из военного лагеря». Солдаты были направлены для выполнения «задач, одобренных правительством Бенина».
Отмечается также, что экономическое сообщество западноафриканских государств также направило в Бенин свои резервные силы. В частности, речь о войсках из Ганы, Кот-д’Ивуара и Сьерра-Леоне. Они окажут поддержку «силам безопасности, защищающим страну».
Мятеж в Бенине начался утром 7 декабря. Группа военных захватила контроль над национальным телеканалом, по которому объявила о захвате власти. Военные также заявляли, что отстранили от власти президента Талона. Но, по официальной информации, мятежники так и не смогли пробраться в резиденцию главы государства.
Actualites229 сообщало в X, что в Бенине арестовали 13 человек, причастных к попытке госпереворота.