Орбан заявил, что у Евросоюза намечена дата вступления в войну с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планы Евросоюза (ЕС) принять Украину к 2030 г. могут привести к военному столкновению союза с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook
Орбан напомнил, что в Брюсселе обсуждают программу наращивания вооружений, рассчитанную на то, чтобы союз был «готов к войне» к началу следующего десятилетия.
«Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 г.», – сказал премьер-министр. Он связал эти планы с объявленной целью ускорить процесс вступления Украины в ЕС к тому же сроку.
Орбан подчеркнул, что участие одного государства-члена в вооруженном конфликте автоматически влечет вовлечение всего союза, напомнив о механизмах коллективной ответственности внутри ЕС.
17 ноября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил, чтобы украинские военные после окончания конфликта были размещены во всех странах Евросоюза, граничащих с Россией.
16 ноября Орбан заявил, что утверждения о возможном нападении России на ЕС или НАТО являются «смехотворными». Он отметил, что Москва не располагает достаточными ресурсами для такого шага, однако предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине повышает риск третьей мировой войны. По словам Орбана, нужно продемонстрировать силу за столом переговоров, а не на линии фронта.