Орбан заявил, что у Евросоюза намечена дата вступления в войну с Россией

16 ноября Орбан заявил, что утверждения о возможном нападении России на ЕС или НАТО являются «смехотворными». Он отметил, что Москва не располагает достаточными ресурсами для такого шага, однако предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине повышает риск третьей мировой войны. По словам Орбана, нужно продемонстрировать силу за столом переговоров, а не на линии фронта.