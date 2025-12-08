В Кремле увидели перспективу реставрации отношений с США

В Кремле увидели перспективу реставрации отношений с СШАНовая стратегия нацбезопасности Трампа соответствует видению Москвы
Стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа импонирует РФ: там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных добрых отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, такая концепция абсолютно соответствует видению Москвы.
«И мы понимаем, что при устранении тех раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами, таким образом, может открыться перспектива для действительно, скажем так, реставрации наших отношений, вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния», – сказал Песков.
При этом, по словам представителя Кремля, остаются опасения, что с приходом к власти в США новой администрации стратегия может измениться. В Москве понимают, что «разные администрации придерживаются разных точек зрения, занимаются разной нюансировкой во внешней политике».
Новая редакция Стратегии нацбезопасности США, которую подробно разобрали «Ведомости», вызвала широкий международный резонанс. В документе Вашингтон объясняет отказ от ряда внешнеполитических подходов, применявшихся после окончания холодной войны, и критикует политику предыдущих администраций. Россия в документе не называется угрозой или противником. Напротив, Вашингтон ставит своей целью восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Москвой.