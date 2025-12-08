Берлин отверг критику Европы в новой Стратегии нацбезопасности США

Хилле подчеркнул, что, несмотря на то что безопасность сегодня включает и экономическое измерение, для Берлина очевидно, что Европа и США исторически, культурно и экономически тесно связаны и останутся ключевыми партнерами. По его мнению, претензии Вашингтона к европейским политическим свободам воспринимаются в Берлине скорее как идеологические, а не стратегические.