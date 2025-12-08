Газета
Берлин отверг критику Европы в новой Стратегии нацбезопасности США

Германия выразила несогласие с рядом оценок, представленных в обновленной Стратегии национальной безопасности США. Заместитель официального представителя германского правительства Себастьян Хилле заявил, что часть критики в адрес Европейского союза (ЕС) со стороны Вашингтона является необоснованной. Его слова приводит ТАСС.

Хилле подчеркнул, что, несмотря на то что безопасность сегодня включает и экономическое измерение, для Берлина очевидно, что Европа и США исторически, культурно и экономически тесно связаны и останутся ключевыми партнерами. По его мнению, претензии Вашингтона к европейским политическим свободам воспринимаются в Берлине скорее как идеологические, а не стратегические.

В документе США Россия фактически не рассматривается как прямая угроза, в то время как Германия «категорически не согласна» с такой интерпретацией, отметил Хилле. Он напомнил, что позиция ФРГ основывается на общей оценке НАТО, где Москва обозначена как риск для трансатлантической безопасности.

Как США будут строить отношения с Россией, ЕС, Китаем и всем миром

Политика / Международные отношения

Представитель кабмина подчеркнул, что стратегия США подтверждает необходимость для Европы быстро укреплять собственный оборонный потенциал, уменьшать односторонние зависимости и более активно диверсифицировать экономические связи.

8 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта увидел в представленной Вашингтоном стратегии признаки стремления вмешательства во внутренние дела Европы.

