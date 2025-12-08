Берлин отверг критику Европы в новой Стратегии нацбезопасности США
Германия выразила несогласие с рядом оценок, представленных в обновленной Стратегии национальной безопасности США. Заместитель официального представителя германского правительства Себастьян Хилле заявил, что часть критики в адрес Европейского союза (ЕС) со стороны Вашингтона является необоснованной. Его слова приводит ТАСС.
Хилле подчеркнул, что, несмотря на то что безопасность сегодня включает и экономическое измерение, для Берлина очевидно, что Европа и США исторически, культурно и экономически тесно связаны и останутся ключевыми партнерами. По его мнению, претензии Вашингтона к европейским политическим свободам воспринимаются в Берлине скорее как идеологические, а не стратегические.
В документе США Россия фактически не рассматривается как прямая угроза, в то время как Германия «категорически не согласна» с такой интерпретацией, отметил Хилле. Он напомнил, что позиция ФРГ основывается на общей оценке НАТО, где Москва обозначена как риск для трансатлантической безопасности.
Представитель кабмина подчеркнул, что стратегия США подтверждает необходимость для Европы быстро укреплять собственный оборонный потенциал, уменьшать односторонние зависимости и более активно диверсифицировать экономические связи.
8 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта увидел в представленной Вашингтоном стратегии признаки стремления вмешательства во внутренние дела Европы.