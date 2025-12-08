Газета
Путина и Орбана пригласили на церемонию закладки первого бетона АЭС «Пакш-2»

Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили на церемонию закладки первого бетона в фундамент атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в феврале 2026 г. Об этом ТАСС рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

АЭС «Пакш-2» станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза. Основная лицензия была выдана в августе 2022 г.

5 ноября «Росатом» сообщил, что проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительных работ. Венгерское ведомство по атомной энергии одобрило заливку первого бетона и строительство зданий энергоблока № 5. Отмечалось, что получение лицензий позволяет генподрядчику приступить к подготовке к заливке первого бетона в феврале 2026 г.

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) 21 ноября сообщало, что американский минфин разрешил операции по проекту АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в которых примут участие несколько российских банков.