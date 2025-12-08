Путина и Орбана пригласили на церемонию закладки первого бетона АЭС «Пакш-2»

5 ноября «Росатом» сообщил, что проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительных работ. Венгерское ведомство по атомной энергии одобрило заливку первого бетона и строительство зданий энергоблока № 5. Отмечалось, что получение лицензий позволяет генподрядчику приступить к подготовке к заливке первого бетона в феврале 2026 г.