Аксаков спрогнозировал полную потерю доверия к ЕС из-за конфискации активов РФ
Возможное изъятие российских активов, замороженных в Европе, полностью подорвет доверие к Евросоюзу (ЕС), сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«С моей точки зрения, уже доверие к Европейскому союзу как к надежному партнеру, законно добросовестному, нарушено. Если же они еще и такое действие предпримут, то очевидно, что доверие к этому образованию полностью будет подорвано», – отметил он.
По словам Аксакова, такие действия также можно будет назвать нарушением международного права. Он подчеркнул, что и сейчас ЕС не выплачивает России проценты по указанным активам, что «противоречит всем международным правилам».
7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замороженных российских активов хватит еще на пару лет поддержки Украины в конфликте. Он отметил, что за конфискацией последует ответственность, которая будет наложена на конкретные государства и конкретных людей. Представитель Кремля напомнил об опасениях Бельгии, подчеркнув, что страны не хотят брать на себя эту ношу.
3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. Европейские лидеры должны обсудить план 18 декабря.