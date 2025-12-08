Бразилия призвала Венесуэлу не применять силу в ответ на возможные удары США
Бразильские власти призывают руководство Венесуэлы воздержаться от жесткого военного ответа в случае возможных ударов США, сообщает газета Valor Econômico со ссылкой на источники в правительстве Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По данным издания, предотвращение американских бомбардировок по территории соседней страны стало для Бразилии приоритетом внешней политики.
По оценке советников Лулы, Вашингтон рассматривает начало военной операции против Венесуэлы как реальный сценарий. Бразилия, отмечает газета, пытается убедить Каракас в необходимости сохранять «максимально сдержанную позицию», чтобы даже в случае ударов избежать эскалации. Одновременно правительство Лулы стремится воздействовать на США дипломатически, добиваясь, чтобы возможные атаки, если они состоятся, ограничились единичной операцией.
Лула обсуждал ситуацию с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, однако, по данным Valor Econômico, американская сторона не раскрывает детали своих намерений. В Бразилии опасаются, что полномасштабный конфликт вызовет массовый приток беженцев и создаст прецедент для дальнейших американских военных операций в регионе под предлогом борьбы с наркотрафиком.
Обострение американо-венесуэльских отношении началось в конце августа, когда Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Для операции Вашингтон перебросил в регион дополнительные силы: в состав группировки вошли восемь военных кораблей, атомная подлодка и авианосец «Джеральд Форд». Общая численность американских военнослужащих в Карибском море достигла 16 000 человек. С сентября американские силы нанесли по меньшей мере 21 удар по катерам предполагаемых наркоторговцев. В результате погибло не менее 83 человек.