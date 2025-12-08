Газета
Политика

Путин принял в Кремле председателей парламентов стран ОДКБ

Ведомости

Президент России Владимир Путин принял председателей парламентов стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства напомнил, что в следующем году председательство в ОДКБ переходит к России.

«Мы, безусловно, будем делать все, что касается укрепления организации», – подчеркнул Путин.

Путин выразил надежду, что повышение НДС будет временным

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Президент России добавил, что Москва будет работать над укреплением обороноспособности ОДКБ, согласованием политики стран в военной и военно-технических сферах.

В Кремле отметили, что во встрече принимают участие главы палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

Ранее 8 декабря Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе мероприятия он затронул в том числе вопросы демографии и экономики. Подробнее о выступлении президента на заседании совета читайте в материале «Ведомостей».

