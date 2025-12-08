Путин принял в Кремле председателей парламентов стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин принял председателей парламентов стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства напомнил, что в следующем году председательство в ОДКБ переходит к России.
«Мы, безусловно, будем делать все, что касается укрепления организации», – подчеркнул Путин.
Президент России добавил, что Москва будет работать над укреплением обороноспособности ОДКБ, согласованием политики стран в военной и военно-технических сферах.
В Кремле отметили, что во встрече принимают участие главы палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.
