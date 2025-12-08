Захарова предупредила о неожиданных последствиях конфликта США и Венесуэлы

В конце августа обострились отношения между США и Венесуэлой, когда президент США Дональд Трамп подписал секретный указ о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В рамках операции Вашингтон направил в регион дополнительные военные ресурсы: в состав группировки вошли восемь боевых кораблей, атомная подводная лодка и авианосец «Джеральд Форд». Общее количество американских военнослужащих в Карибском море достигло 16 000 человек. С сентября США осуществили не менее 21 удара по судам, которые подозреваются в перевозке наркотиков. В результате этих операций погибло не менее 83 человек.