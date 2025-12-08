Захарова предупредила о неожиданных последствиях конфликта США и Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность возможной эскалацией между США и Венесуэлой, отметив, что в Москве рассчитывают на отказ Вашингтона от силового сценария. Ее слова опубликованы на сайте МИД РФ.
Комментируя новую Стратегию нацбезопасности США, Захарова указала, что перенос фокуса американской внешней политики на Западное полушарие выглядит как возвращение к «поправке Рузвельта» – исторической доктрине, дававшей США право вмешиваться в дела латиноамериканских государств под предлогом «стабилизации».
По ее словам, такие намеки особенно тревожны на фоне нынешней напряженности, которую Пентагон «целенаправленно наращивает» вокруг Венесуэлы.
Захарова подчеркнула, что Москве хотелось бы верить, что США «смогут удержаться от сползания к полноформатному конфликту», поскольку подобный сценарий «грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария».
В конце августа обострились отношения между США и Венесуэлой, когда президент США Дональд Трамп подписал секретный указ о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В рамках операции Вашингтон направил в регион дополнительные военные ресурсы: в состав группировки вошли восемь боевых кораблей, атомная подводная лодка и авианосец «Джеральд Форд». Общее количество американских военнослужащих в Карибском море достигло 16 000 человек. С сентября США осуществили не менее 21 удара по судам, которые подозреваются в перевозке наркотиков. В результате этих операций погибло не менее 83 человек.