Постпред США при НАТО допустил отказ Трампа от посредничества по Украине
Президент США Дональд Трамп готов отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если сочтет, что соглашение между Киевом и Москвой недостижимо, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он откажется от этого, что, как вы знаете, в его характере», – сказал он.
По словам Уитакера, США близки к разрешению конфликта и продолжают работать над продвижением переговоров.
8 декабря американский постпред отметил, что у Трампа есть понимание, как надавить на Украину, чтобы республика согласилась на заключение соглашения об урегулировании конфликта с РФ. При этом он подчеркнул, что для завершения кризиса на Украине важно участие обеих сторон – украинской и российской.