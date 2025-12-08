Газета
Постпред США при НАТО допустил отказ Трампа от посредничества по Украине

Президент США Дональд Трамп готов отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если сочтет, что соглашение между Киевом и Москвой недостижимо, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он откажется от этого, что, как вы знаете, в его характере», – сказал он.

По словам Уитакера, США близки к разрешению конфликта и продолжают работать над продвижением переговоров.

8 декабря американский постпред отметил, что у Трампа есть понимание, как надавить на Украину, чтобы республика согласилась на заключение соглашения об урегулировании конфликта с РФ. При этом он подчеркнул, что для завершения кризиса на Украине важно участие обеих сторон – украинской и российской.

