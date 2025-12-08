Газета
Политика

Трамп поделился статьей NYP с заголовком об «импотентных европейцах»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial опубликовал ссылку на материал New York Post о том, что страны Европы злятся в процессе урегулирования украинского кризиса, пока глава Белого дома отодвигает их в сторону.

«Импотентные европейцы могут только злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их в сторону от соглашения по Украине», – так звучит заголовок материала. Трамп не добавил своих комментариев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря заявил, что страна совместно с европейскими государствами готовит новый вариант мирного плана, который будет в ближайшее время направлен в Вашингтон. По словам украинского лидера, позиции Киева и Белого дома по вопросу урегулирования отличаются.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, в свою очередь, говорил, что Трамп знает, как надавить на украинские власти, чтобы заключить соглашение об урегулировании кризиса. При этом он подчеркнул, что для этого необходимо участие обеих сторон – украинской и российской.

