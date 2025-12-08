Трамп поделился статьей NYP с заголовком об «импотентных европейцах»

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, в свою очередь, говорил, что Трамп знает, как надавить на украинские власти, чтобы заключить соглашение об урегулировании кризиса. При этом он подчеркнул, что для этого необходимо участие обеих сторон – украинской и российской.