Верховный суд исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы России

Заседание пленума состоялось под председательством главы Верховного суда РФ Игоря Краснова. Речь о постановлении пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. №21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и протоколов к ней». Этот же документ исключает из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).