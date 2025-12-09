Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Верховный суд исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы России

Постановление о применении Европейской конвенции признано утратившим силу
Ведомости

Пленум Верховного суда РФ признал утратившим силу свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека.

Заседание пленума состоялось под председательством главы Верховного суда РФ Игоря Краснова. Речь о постановлении пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. №21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и протоколов к ней». Этот же документ исключает из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Россия перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека с сентября 2022 г. В конце сентября 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

В ноябре «Ведомости» писали, что в постановлении ВС сохранились практически все рекомендации о применении реализованных в России норм международного права. При этом заменяется упоминание Европейской конвенции на статьи Международного пакта о гражданских и политических правах (ООН), участниками которого являются более 170 государств.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь