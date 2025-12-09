Верховный суд исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы России

Верховный суд исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы РоссииПостановление о применении Европейской конвенции признано утратившим силу
Пленум Верховного суда РФ признал утратившим силу свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека.
Заседание пленума состоялось под председательством главы Верховного суда РФ Игоря Краснова. Речь о постановлении пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. №21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и протоколов к ней». Этот же документ исключает из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Россия перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека с сентября 2022 г. В конце сентября 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
В ноябре «Ведомости» писали, что в постановлении ВС сохранились практически все рекомендации о применении реализованных в России норм международного права. При этом заменяется упоминание Европейской конвенции на статьи Международного пакта о гражданских и политических правах (ООН), участниками которого являются более 170 государств.