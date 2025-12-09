Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главком ВМФ: освоение и защита Арктики – право и обязанность России

Ведомости

Освоение сухопутных и морских территорий Арктики является историческим правом России, а защита арктической зоны – прямой обязанностью Военно-морского флота. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

«Арктика, безусловно, неотъемлемая часть РФ, находящаяся под ее суверенитетом в течение нескольких веков. Так оно и будет оставаться во все последующие времена», – сказал Моисеев (цитата по ТАСС).

18 ноября президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» подчеркнул необходимость укреплять позиции России в Арктике, в полной мере использовать логистический потенциал страны и развивать трансарктический транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока.

25 сентября в МИДе заявляли, что желание сдержать Россию в Арктике грозит ущербом мировой экономике. По словам директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова, именно наша страна задает стандарты ответственного управления Арктикой и ее устойчивого социально-экономического развития.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь