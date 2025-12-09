Таиланд нанес авиаудар по камбоджийскому городу Самраонг

Министерство национальной обороны Камбоджи сообщило, что за два дня атак тайской армии (8 и 9 декабря) погибли семь жителей страны, еще 20 получили ранения. Ведомство назвало действия Таиланда бесчеловечными и жестокими и обвинило Бангкок в нарушении режима прекращения огня и мирной декларации, подписанной в октябре 2025 г. при посредничестве США и Малайзии.