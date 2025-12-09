Газета
Таиланд нанес авиаудар по камбоджийскому городу Самраонг

Тайские истребители F-16 нанесли авиаудар по центру города Самраонг в камбоджийской провинции Оддар-Минчей, сообщает Khmer Times.

В результе удара были повреждены здания и объекты инфраструктуры. Самраонг расположен недалеко от границы с Таиландом, у погранперехода О’Смач.

Министерство национальной обороны Камбоджи сообщило, что за два дня атак тайской армии (8 и 9 декабря) погибли семь жителей страны, еще 20 получили ранения. Ведомство назвало действия Таиланда бесчеловечными и жестокими и обвинило Бангкок в нарушении режима прекращения огня и мирной декларации, подписанной в октябре 2025 г. при посредничестве США и Малайзии.

Что известно о боях между Таиландом и Камбоджей

8 декабря официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил, что Таиланд продолжит военные операции в приграничных районах до тех пор, пока считает угрозу суверенитету и территориальной целостности страны актуальной.

По его словам, Бангкок не изменит свою позицию до тех пор, пока Камбоджа не вернется к мирному урегулированию конфликта. Пхалангкун подчеркнул, что Пномпень нарушил соглашение о прекращении огня и совместную декларацию, подписанную в октябре.

Днем 7 декабря между Таиландом и Камбоджей возобновились пограничные бои. Стороны применяют артиллерию и авиацию, идет эвакуация местных жителей. Страны обвиняют друг друга в провокации.

