Песков не подтвердил встречу Путина и главы МИД Ирана Аракчи
У президента РФ Владимира Путина нет планов на встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аракчи планирует посетить Россию и Белоруссию в ближайшие недели.
«Я могу сказать так, что на этой неделе таких планов нет и нет такой возможности. А дальше пока график еще верстается», – сказал он.
7 декабря стало известно, что Аракчи в ближайшее время посетит Москву и Минск для консультаций. Отмечалось, что в настоящее время ведутся переговоры об организации встреч с высокопоставленными лицами.
Последний раз Аракчи был в Москве 23 июня. Путин провел с ним переговоры. Встреча состоялась на следующий день после беспрецедентной атаки американских ВВС на ключевые объекты иранской ядерной программы.