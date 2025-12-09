Газета
Политика

Песков не подтвердил встречу Путина и главы МИД Ирана Аракчи

Ведомости

У президента РФ Владимира Путина нет планов на встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аракчи планирует посетить Россию и Белоруссию в ближайшие недели.

«Я могу сказать так, что на этой неделе таких планов нет и нет такой возможности. А дальше пока график еще верстается», – сказал он.

7 декабря стало известно, что Аракчи в ближайшее время посетит Москву и Минск для консультаций. Отмечалось, что в настоящее время ведутся переговоры об организации встреч с высокопоставленными лицами.

Последний раз Аракчи был в Москве 23 июня. Путин провел с ним переговоры. Встреча состоялась на следующий день после беспрецедентной атаки американских ВВС на ключевые объекты иранской ядерной программы.

