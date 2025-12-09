Песков: Путин отметил вклад посла Мацегоры в развитие отношений России и КНДР
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье умершего посла России в Северной Корее Александра Мацегоры. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков подчеркнул его вклад в развитие двусторонних отношений.
«Президент отметил его высочайшие профессиональные качества и его вклад в развитие отношений России с КНДР, который действительно трудно переоценить», – сказал представитель Кремля.
Мацегора скончался 6 декабря на 71-м году жизни. Его служба в КНДР пришлась на разные периоды: ужесточение санкций из-за ядерной программы Пхеньяна, жесткую изоляцию во время пандемии COVID-19 и активное развитие связей Москвы и Пхеньяна с 2024 г. Он внес значительный личный вклад в развитие сотрудничества и был одним из самых открытых для прессы российских послов за рубежом.
9 декабря сообщалось, что Ким Чен Ын также направил телеграмму с соболезнованиями, назвав Мацегору «близким другом и товарищем корейского народа». Лидер КНДР отметил, что «благородная жизнь» посла останется в памяти народов двух стран и что его смерть стала большой утратой в момент, когда отношения России и Северной Кореи вступили в «важную историческую фазу».