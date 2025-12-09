Песков: Путин отметил вклад посла Мацегоры в развитие отношений России и КНДР

Мацегора скончался 6 декабря на 71-м году жизни. Его служба в КНДР пришлась на разные периоды: ужесточение санкций из-за ядерной программы Пхеньяна, жесткую изоляцию во время пандемии COVID-19 и активное развитие связей Москвы и Пхеньяна с 2024 г. Он внес значительный личный вклад в развитие сотрудничества и был одним из самых открытых для прессы российских послов за рубежом.