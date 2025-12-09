Япония опровергла сообщение об отказе от использования российских активов
Правительство Японии опровергло сообщения СМИ о том, что Токио отклонило просьбу Евросоюза присоединиться к плану по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявил замминистра финансов страны по международным делам Ацуси Мимура, передает Reuters.
Он отметил, что, поскольку Япония может столкнуться с аналогичной ситуацией в Восточной Азии, Токио действует в интересах Украины, «исходя из национальных интересов».
9 декабря Politico со ссылкой на источники сообщало, что Япония отклонила предложение Евросоюза о присоединении к плану по применению замороженных российских активов для помощи Украине. Два европейских дипломата сообщили изданию, что Япония «дала понять», что не может применить замороженные на ее территории российские активы на сумму около $30 млрд для выдачи кредита Украине.
3 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия ЕК одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. Европейские лидеры должны обсудить план 18 декабря. Говоря о позиции Бельгии, которая выступала против выделения Украине «репарационного кредита», фон дер Ляйен заверила, что ЕК выслушала озабоченности Брюсселя и учла почти все из них.