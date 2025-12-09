Япония опровергла сообщение об отказе от использования российских активов

9 декабря Politico со ссылкой на источники сообщало, что Япония отклонила предложение Евросоюза о присоединении к плану по применению замороженных российских активов для помощи Украине. Два европейских дипломата сообщили изданию, что Япония «дала понять», что не может применить замороженные на ее территории российские активы на сумму около $30 млрд для выдачи кредита Украине.