Путин: Россия доведет спецоперацию до достижения целей
Россия доведет спецоперацию до достижения ее целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества, передает Кремль.
«Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал он.
2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках спецоперации.
На встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в сентябре Путин говорил, что единственная цель России на Украине – защита собственных интересов. Российскую спецоперацию он обосновал защитой людей, которые связывают свою судьбу с Россией.