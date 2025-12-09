Газета
Путин: Россия доведет спецоперацию до достижения целей

Ведомости

Россия доведет спецоперацию до достижения ее целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества, передает Кремль.

«Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал он.

2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках спецоперации.

На встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в сентябре Путин говорил, что единственная цель России на Украине – защита собственных интересов. Российскую спецоперацию он обосновал защитой людей, которые связывают свою судьбу с Россией.

