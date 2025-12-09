Путин призвал не «размахивать» законом об иноагентах
Применение законодательства об иностранных агентах должно быть максимально взвешенным, подчеркнул президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляцию заседания вел Кремль.
«Никто не должен сходить с ума. Не нужно размахивать этим мечом направо и налево. Все должно быть очень взвешенно, аккуратно», – отметил глава государства.
15 октября Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность иностранных агентов за нарушение установленного порядка их деятельности. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», был утвержден 14 июля 2022 г. Он уточнил и дополнил уже действующее законодательство об иноагентах.
Новые нормы позволили признавать иностранными агентами любых лиц, получающих поддержку из-за рубежа или находящихся «под иностранным влиянием в иных формах». В то же время документ установил, что объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и представители международных организаций не могут быть отнесены к категории иноагентов.