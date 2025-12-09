Газета
Политика

Путин призвал не «размахивать» законом об иноагентах

Ведомости

Применение законодательства об иностранных агентах должно быть максимально взвешенным, подчеркнул президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляцию заседания вел Кремль.

«Никто не должен сходить с ума. Не нужно размахивать этим мечом направо и налево. Все должно быть очень взвешенно, аккуратно», – отметил глава государства.

15 октября Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность иностранных агентов за нарушение установленного порядка их деятельности. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», был утвержден 14 июля 2022 г. Он уточнил и дополнил уже действующее законодательство об иноагентах.

Новые нормы позволили признавать иностранными агентами любых лиц, получающих поддержку из-за рубежа или находящихся «под иностранным влиянием в иных формах». В то же время документ установил, что объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и представители международных организаций не могут быть отнесены к категории иноагентов.

