Путин обсудил с президентом РАН научно-технологическое развитие
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, сообщили в Кремле.
Темой доклада стало научно-технологическое развитие страны. Красников рассказал, что РАН формирует программу фундаментальных научных исследований. В рамках этой работы она координирует фактически проведение более чем 6000 научных исследований в 714 научных учреждениях.
«Мы ежегодно отбираем важнейшие результаты. Их примерно 300, они представлены у нас в нескольких томах. <...> Мы их направляем в правительство, федеральным органам исполнительной власти», – сказал президент РАН.
Он привел пример с отделением математических наук в Институте системного программирования имени Иванникова, где в том числе занимаются нейросетями: «Сегодня это популярное направление, но там есть фундаментальные проблемы».
19 ноября Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» говорил, что технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся стратегически значимыми. Сейчас основные инвестиции направляются на расширение вычислительных мощностей и создание дополнительных гигаватт энергоснабжения, необходимых для стабильной работы инфраструктуры и обучения новых поколений ИИ-систем.