Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин обсудил с президентом РАН научно-технологическое развитие

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, сообщили в Кремле. 

Темой доклада стало научно-технологическое развитие страны. Красников рассказал, что РАН формирует программу фундаментальных научных исследований. В рамках этой работы она координирует фактически проведение более чем 6000 научных исследований в 714 научных учреждениях.

«Мы ежегодно отбираем важнейшие результаты. Их примерно 300, они представлены у нас в нескольких томах. <...> Мы их направляем в правительство, федеральным органам исполнительной власти», – сказал президент РАН.

Что президент сказал о плане по развитию ИИ

Общество

Он привел пример с отделением математических наук в Институте системного программирования имени Иванникова, где в том числе занимаются нейросетями: «Сегодня это популярное направление, но там есть фундаментальные проблемы».

19 ноября Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» говорил, что технологии генеративного и искусственного интеллекта становятся стратегически значимыми. Сейчас основные инвестиции направляются на расширение вычислительных мощностей и создание дополнительных гигаватт энергоснабжения, необходимых для стабильной работы инфраструктуры и обучения новых поколений ИИ-систем. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте