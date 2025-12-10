Газета
WSJ: на обсуждение сделки по Украине могут уйти месяцы

Обсуждение российско-украинского конфликта может затянуться на несколько месяцев. С таким прогнозом выступили европейские чиновники в комментарии The Wall Street Journal.

Один из собеседников газеты указал, что хотя США ждут быстрых результатов, вряд ли достичь сделки получится в ближайшее время. Это связано со сложностью обсуждаемых вопросов.

При этом представители администрации американского президента Дональда Трампа настаивают, что не подталкивают Украину к сделке, которая ей не нравится. «По их словам, цель – соглашение, приемлемое для обеих сторон, которое гарантирует суверенитет Украины и защищает его в долгосрочной перспективе», – говорится в материале. 

Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп ожидает достижения договоренностей по российско-украинскому конфликту к Рождеству. Кроме того, представители Трампа дали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «несколько дней, чтобы ответить на предложенную мирную сделку».

Готов ли Дональд Трамп инициировать смену Владимира Зеленского
