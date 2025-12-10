Лавров: Трамп единственный проявил понимание первопричин конфликта на Украине

«Но и на этом фоне все большую нетерпеливость проявляют Соединенные Штаты, прежде всего президент Трамп, который, как я уже сказал, единственный из всех западных лидеров сразу после прихода в Белый дом в январе этого года стал проявлять понимание тех причин, которые сделали войну на Украине неизбежной», – подчеркнул министр.