Лавров: Трамп единственный проявил понимание первопричин конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп стал единственным из западных лидеров, кто проявил понимание первопричин украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Трансляция ведется на сайте верхней палаты.
«Но и на этом фоне все большую нетерпеливость проявляют Соединенные Штаты, прежде всего президент Трамп, который, как я уже сказал, единственный из всех западных лидеров сразу после прихода в Белый дом в январе этого года стал проявлять понимание тех причин, которые сделали войну на Украине неизбежной», – подчеркнул министр.
По его словам, Вашингтон нетерпелив по отношению к позиции Евросоюза (ЕС).
27 ноября замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что размещение сил «коалиции желающих» на территории Украины исключено и подрывает смысл урегулирования конфликта. Он отметил, что не видит перспективы участия ЕС в переговорном процессе по американскому плану.
В декабре издание Politico назвало Трампа самым влиятельным человеком в Европе. По мнению газеты, в 2025 г. никто не оказал большего влияния на Европу, чем американский лидер.