Грушко: размещение сил «коалиции желающих» на Украине подрывает урегулирование

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что «коалиция желающих» после завершения конфликта планирует разместить свои силы на второй линии вдали от фронта – в том числе в Киеве и Одессе. По его словам, речь не идет о присутствии на передовой, а о размещении резервных подразделений.