Грушко: размещение сил «коалиции желающих» на Украине подрывает урегулирование
Размещение сил «коалиции желающих» на территории Украины исключено и подрывает смысл урегулирования конфликта. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он добавил, что не видит перспективы участия Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта в рамках плана США. По словам Грушко, нынешняя позиция ЕС противоречит целям достижения мира, которые не могут быть достигнуты без устранения первопричин конфликта.
«Тем самым Евросоюз и Европа в целом сами себя вырезают из этого процесса», – отметил он (цитата по «Интерфакс»).
25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что «коалиция желающих» после завершения конфликта планирует разместить свои силы на второй линии вдали от фронта – в том числе в Киеве и Одессе. По его словам, речь не идет о присутствии на передовой, а о размещении резервных подразделений.
The Telegraph писало, что страны, входящие в «коалицию желающих», обсуждают корректировку подходов в отношении России. По данным газеты, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагал пересмотреть стратегию для оказания давления на РФ. Также он хотел создать миротворческие силы для обеспечения условий возможного будущего мирного соглашения.