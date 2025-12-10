В Кремле ответили на предложение Зеленского по «энергетическому перемирию»России нужен долгосрочный и гарантированный мир
Москва работает над миром, а не над перемирием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о временной остановке атак по энергетике.
«Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», – сказал он.
9 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к введению моратория на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия.
Песков 3 декабря сообщил после российско-американских переговоров, что новогоднее перемирие в зоне спецоперации пока не обсуждалось.
Весной президент России Владимир Путин объявил о перемирии с Украиной в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно продлилось трое суток с полуночи 8 мая по 10 мая включительно. Украина тогда призывала остановить огонь «не для парада» и не на несколько дней.