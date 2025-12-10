В Кремле ответили на предложение Зеленского по «энергетическому перемирию»

Весной президент России Владимир Путин объявил о перемирии с Украиной в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно продлилось трое суток с полуночи 8 мая по 10 мая включительно. Украина тогда призывала остановить огонь «не для парада» и не на несколько дней.