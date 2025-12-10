Конгрессмен-демократ внес резолюцию об импичменте главы Пентагона Хегсета

NBC News 9 декабря сообщал, что конгресс США может ограничить бюджет Хегсета на служебные поездки, если он не предоставит видеозапись военных ударов по судам в Карибском море. Обеспокоенность вызвали два удара, нанесенных 2 сентября по судну, которое предположительно перевозило наркотики. В сенате и палате представителей опасаются, что второй удар может быть приравнен к военному преступлению.