Конгрессмен-демократ внес резолюцию об импичменте главы Пентагона Хегсета
Член палаты представителей США от демократической партии Шри Танедар представил резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету. Он объяснил такое решение «убийством, сговором в целях совершения тяжкого убийства», а также «безрассудным и незаконным использованием засекреченной информации». Об этом он написал в соцсети X.
Ссылаясь на мнения экспертов в области военного права, Танедар заявил, что действия Хегсета вблизи берегов Венесуэлы являются «военными преступлениями». По его словам, глава Пентагона также подвергал риску жизни военнослужащих, обсуждая секретную информацию в социальных сетях.
NBC News 9 декабря сообщал, что конгресс США может ограничить бюджет Хегсета на служебные поездки, если он не предоставит видеозапись военных ударов по судам в Карибском море. Обеспокоенность вызвали два удара, нанесенных 2 сентября по судну, которое предположительно перевозило наркотики. В сенате и палате представителей опасаются, что второй удар может быть приравнен к военному преступлению.
30 ноября газета The Washington Post сообщила, что комитеты конгресса США расследуют убийство выживших после удара по судну из Венесуэлы. Возглавляемые республиканской партией комиссии в палате представителей и сенате заявили, что требуют полного отчета о сентябрьской атаке.