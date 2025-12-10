США требуют от МУС гарантий неприкосновенности Трампа

22 сентября Reuters писало, что Вашингтон рассматривают возможность введения санкций против всего МУС. По данным агентства, речь идет о введении «санкций в отношении юридических лиц». Один из американских чиновников подтвердил, что рассматривается возможность введения санкций в отношении всего учреждения, но сроки реализации такой меры пока не определены.