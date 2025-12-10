США требуют от МУС гарантий неприкосновенности Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа пытается внести изменения в Римский статут Международного уголовного суда (МУС), которые должны ограничить полномочия суда расследовать действия самого Трампа и его высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным агентства, Вашингтон просит МУС освободить Трампа и его администрацию от уголовного преследования после окончания президентского срока, закрыть дело о действиях израильских чиновников в Газе и официально прекратить расследование преступлений американских военных в Афганистане.
По информации Reuters, США заявили, что в случае отказа суда выполнить требования Вашингтон может усилить санкции против сотрудников МУС и рассмотреть возможность ограничений против самого суда как организации.
Администрация Трампа опасается, что после завершения второго президентского срока МУС может инициировать дела против Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Пита Хегсета и других чиновников.
Изменение Римского статута возможно только при поддержке двух третей стран – участниц МУС, что делает выполнение требований США крайне затруднительным, пишет Reuters. Кроме того, предоставление иммунитета отдельным лицам противоречит принципам, на которых основан суд.
22 сентября Reuters писало, что Вашингтон рассматривают возможность введения санкций против всего МУС. По данным агентства, речь идет о введении «санкций в отношении юридических лиц». Один из американских чиновников подтвердил, что рассматривается возможность введения санкций в отношении всего учреждения, но сроки реализации такой меры пока не определены.
В августе США уже ввели санкции против четырех судей МУС – Кимберли Прост (Канада), Николя Гийу (Франция), Нажат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал). В Вашингтоне заявили, что выступают против «политизации МУС, злоупотребления властью и незаконного превышения судебных полномочий». Госдепартамент охарактеризовал деятельность суда как «угрозу национальной безопасности США» и инструмент судебного давления на Соединенные Штаты и их союзника Израиль.