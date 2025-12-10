Газета
СБУ задержала судно и экипаж в Одессе после заходов в Севастополь

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Одессе торгового судна, ходившего под африканским флагом, а также о задержании капитана и 16 членов экипажа. Информация об операции была опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным СБУ, основанием для ареста стало предположение о многократных заходах судна в порт Севастополя. В ходе следственных действий были проведены обыски, после чего открыто уголовное производство по четырем статьям, включая государственную измену и нарушение порядка въезда и выезда.

Экипаж судна, как уточняет украинская спецслужба, состоит из граждан нескольких стран Ближнего Востока.

В апреле СБУ также задержала сухогруз под флагом одной из азиатских стран, мотивируя это его предыдущими рейсами в Севастополь. Тогда весь экипаж также был взят под стражу.

4 декабря на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что украинская сторона проигнорировала предупреждения Турции и осуществила новый акт терроризма в отношении российского судна в Черном море.

В тот же день министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар отметил, что на фоне нападений на российские танкеры необходимо обеспечить безопасность поставок нефти и газа в регионе. По его словам, Анкару тревожит не только риск для морских перевозок, но и возможные угрозы в отношении газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», по которым в страну поступает газ.

