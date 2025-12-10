СБУ задержала судно и экипаж в Одессе после заходов в Севастополь

В тот же день министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар отметил, что на фоне нападений на российские танкеры необходимо обеспечить безопасность поставок нефти и газа в регионе. По его словам, Анкару тревожит не только риск для морских перевозок, но и возможные угрозы в отношении газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», по которым в страну поступает газ.