Навроцкий не знал о планах по передаче Киеву польских МиГ-29

Как он отметил, Польша передавала военное оборудование Украине и в предыдущие годы, «но это всегда происходило не только со знанием, но и с согласия президента республики». Он указал, что соответствующие совещания проводились в Бюро национальной безопасности и в самой президентской резиденции. Придач обратил внимание, что «и в этом вопросе правительство должно не только информировать господина президента, но и провести внутренний анализ и обсуждение».