Навроцкий не знал о планах по передаче Киеву польских МиГ-29
Президент Польши Кароль Навроцкий не был поставлен в известность о планируемой передаче Украине польских самолетов МиГ-29. Об этом сообщил глава Бюро международной политики Марцин Придач, его слова приводит Wirtualna Polska.
По словам Придача, «это может свидетельствовать о недобросовестности со стороны правительства». Министр ответил, что «президент не информируется в текущем режиме об этом важном вопросе», хотя, как он добавил, «как верховный главнокомандующий вооруженными силами, он, естественно, должен быть в курсе».
«С некоторым удивлением, но и с интересом мы воспринимаем эти слова, которые звучат с правительственной стороны, а также от высокопоставленных офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этой области» – подчеркнул Пшидач.
Как он отметил, Польша передавала военное оборудование Украине и в предыдущие годы, «но это всегда происходило не только со знанием, но и с согласия президента республики». Он указал, что соответствующие совещания проводились в Бюро национальной безопасности и в самой президентской резиденции. Придач обратил внимание, что «и в этом вопросе правительство должно не только информировать господина президента, но и провести внутренний анализ и обсуждение».
10 декабря генштаб польской армии сообщил в соцсети X, что Варшава выразила готовность передать Украине списанные с вооружения истребители МиГ-29, обменяв их на технологии Киева по созданию ракет и дронов. Было отмечено, МиГ-29 в Польше уже выработали свой ресурс, поэтому их модернизация в дальнейшем бесперспективна. Вместо этих истребителей ВВС республики будут использовать самолеты F-16 и FA-50.
В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что страна готова постепенно передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29.