Гросси объяснил, почему не называет виновных в ударах по ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, почему агентство воздерживается от публичного определения виновных в ударах по Запорожской АЭС. В интервью «РИА Новости» он отметил, что обе стороны конфликта критикуют его за отсутствие таких заявлений.
Гросси пояснил, что МАГАТЭ, будучи по сути аудиторской и инспекционной структурой, могло бы назвать ответственных только при наличии возможности проводить полностью независимые расследования. Для этого необходим независимый отбор и анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, что позволило бы сделать однозначные выводы. Но такой возможности у агентства нет.
Он также отметил, что по соображениям безопасности инспекторам не всегда разрешают немедленно выезжать на место после атаки. Осмотр обломков даже через 24–30 часов с судебно-криминалистической точки зрения означает, что вещественные доказательства могли быть уже изменены или перемещены. Хотя в агентстве относятся к этому с пониманием, на такой основе невозможно однозначно определить виновную сторону.
В ночь с 7 на 8 декабря в районе Энергодара было зафиксировано 10 обстрелов, сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, обстановка на ЗАЭС стабильная. 6 декабря на станции сообщали, что ЗАЭС вновь получает стабильное внешнее питание – в работу введена высоковольтная линия «Днепровская» напряжением 750 кВ. Ранее обе внешние линии отключились из-за срабатывания автоматики, и в течение нескольких часов станция полностью оставалась без внешнего энергоснабжения. Гросси говорил, что этот сбой электроснабжения стал уже 11-м для станции с начала конфликта.