Гросси объяснил, почему не называет виновных в ударах по ЗАЭС

Он также отметил, что по соображениям безопасности инспекторам не всегда разрешают немедленно выезжать на место после атаки. Осмотр обломков даже через 24–30 часов с судебно-криминалистической точки зрения означает, что вещественные доказательства могли быть уже изменены или перемещены. Хотя в агентстве относятся к этому с пониманием, на такой основе невозможно однозначно определить виновную сторону.