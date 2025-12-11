Bloomberg: число жертв конфликта Таиланда и Камбоджи превысило 20 человек

Пограничные бои между Таиландом и Камбоджей возобновились 7 декабря. Стороны применяют артиллерию и авиацию, а также обвиняют друг друга в провокации. 8 декабря официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил, что страна продолжит военные операции в приграничных районах до тех пор, пока считает актуальной угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.