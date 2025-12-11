Газета
Главная / Политика /

Bloomberg: число жертв конфликта Таиланда и Камбоджи превысило 20 человек

Ведомости

Количество жертв возобновившегося пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей увеличивается, пишет Bloomberg.

11 декабря Таиланд сообщил о гибели девяти солдат и десятках раненых. Трое мирных жителя скончались «по состоянию здоровья» в ходе боевых действий, около 19 больниц пострадали от обстрелов.

Власти Камбоджи заявили, что погибли 10 мирных жителей, включая младенца, а около 60 получили серьезные ранения. Информация о потерях среди военных не разглашается.

Пограничные бои между Таиландом и Камбоджей возобновились 7 декабря. Стороны применяют артиллерию и авиацию, а также обвиняют друг друга в провокации. 8 декабря официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил, что страна продолжит военные операции в приграничных районах до тех пор, пока считает актуальной угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что планирует связаться с лидерами Таиланда и Камбоджи после возобновления боевых действий на границе между странами.

