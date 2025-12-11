Лавров: Трамп убедил Зеленского вернутся к работе над мирным урегулированием

8 декабря Зеленский заявил, что у Киева нет права, согласно конституции, отказываться от территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности также не будет рассматриваться. Зеленский добавил, что представители США хотят найти компромиссы, но в вопросе территорий их нет.