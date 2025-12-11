Лавров: Трамп убедил Зеленского вернутся к работе над мирным урегулированием
Администрация президента США Дональда Трампа смогла убедить президента Украины Владимира Зеленского вернутся к работе над мирным урегулированием конфликта с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по ситуации вокруг Украины.
Он отметил, что сам Зеленский по-прежнему пытается саботировать усилия американцев. В этом ему помогает Европа, подчеркнул министр.
8 декабря Зеленский заявил, что у Киева нет права, согласно конституции, отказываться от территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности также не будет рассматриваться. Зеленский добавил, что представители США хотят найти компромиссы, но в вопросе территорий их нет.
В тот же день представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп имеет рычаги давления в отношении Киева, чтобы заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для окончания кризиса важно участие обеих сторон – украинской и российской.