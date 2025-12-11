Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Трамп убедил Зеленского вернутся к работе над мирным урегулированием

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа смогла убедить президента Украины Владимира Зеленского вернутся к работе над мирным урегулированием конфликта с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по ситуации вокруг Украины.

Он отметил, что сам Зеленский по-прежнему пытается саботировать усилия американцев. В этом ему помогает Европа, подчеркнул министр.

8 декабря Зеленский заявил, что у Киева нет права, согласно конституции, отказываться от территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности также не будет рассматриваться. Зеленский добавил, что представители США хотят найти компромиссы, но в вопросе территорий их нет.

В тот же день представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп имеет рычаги давления в отношении Киева, чтобы заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для окончания кризиса важно участие обеих сторон – украинской и российской.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте