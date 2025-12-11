Лавров: Путин и Уиткофф устранили все недопонимания между странами

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время переговоров в Москве устранили все недопонимания между Россией и Соединенными Штатами, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.