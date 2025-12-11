Газета
Лавров: Путин и Уиткофф устранили все недопонимания между странами

РФ передала США дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время переговоров в Москве устранили все недопонимания между Россией и Соединенными Штатами, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

Разногласия возникли из-за долгой паузы после саммита на Аляске 15 августа, разъяснил министр. Российская сторона передала США дополнительные предложения по Украине о коллективных гарантиях безопасности, добавил Лавров.

Кроме того, Лавров в ходе «круглого стола» рассказал, что переговоры России и США посвящены поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин украинского кризиса.

10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Дональда Трампа насчет украинского конфликта в интервью Politico во многом, в том числе по теме членства в НАТО, территории, потерей Украиной земель, созвучны пониманию Москвы. 

