Лавров высказался об участии британского спецназа в украинском конфликте
Россия сделает необходимые выводы из того, что британские спецназовцы участвуют в украинском конфликте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
9 декабря The Guardian со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании сообщила, что на Украине погиб британский военный. Это произошло во время наблюдения за тем, «как украинские силы испытывают новый оборонительный потенциал вдали от линии фронта».
28 июля военнослужащие Вооруженных сил России предотвратили высадку наемников из Великобритании на Тендровскую косу в Херсонской области с четырех катеров.
24 июля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что установлено свыше 3500 наемников из 70 стран, участвующих в конфликте с Россией на стороне ВСУ.