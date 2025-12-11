Лавров высказался о сроках завершения конфликта на Украине

По словам министра, российская сторона не тратит силы на подобные прогнозы, поскольку сосредоточена на решении конкретных задач. Эти задачи, подчеркнул Лавров, были ясно сформулированы и подробно обсуждались на высоком уровне. Дипломат напомнил про переговоры в Анкоридже, где стороны пришли к пониманию оптимального пути для достижения целей. Речь, по его словам, шла не о временном перемирии или паузе, а о достижении устойчивого мира.