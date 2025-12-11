Лавров высказался о сроках завершения конфликта на Украине
Россия движется к миру на Украине независимо от прогнозов Европы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола в Москве, отвечая на вопрос о сроках завершения конфликта.
«Конкретные сроки называют представители Европы, кто-то говорит – до весны. Кто-то говорит, что в течение 2026 г.», – сказал дипломат.
По словам министра, российская сторона не тратит силы на подобные прогнозы, поскольку сосредоточена на решении конкретных задач. Эти задачи, подчеркнул Лавров, были ясно сформулированы и подробно обсуждались на высоком уровне. Дипломат напомнил про переговоры в Анкоридже, где стороны пришли к пониманию оптимального пути для достижения целей. Речь, по его словам, шла не о временном перемирии или паузе, а о достижении устойчивого мира.
Лавров подчеркнул, что Россия намерена двигаться по намеченному плану вне зависимости от того, какие сроки называют другие. Главным он назвал обеспечение безопасности Российской Федерации и защиту русских людей, которых, по его утверждению, киевские власти объявили террористами и лишили прав.
В этот же день глава МИДа сообщал, что в Европе выступают за приостановку огня на Украине, чтобы передохнуть и впоследствии продолжить конфликт.
Саммит российского лидера Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа прошел 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Основной темой беседы стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября Песков заявлял, что «импульс Анкориджа» в отношениях между сторонами жив.