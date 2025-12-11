Путин заявил о планах снизить уровень бедности до 5% к 2036 году
В планах снизить уровень бедности в России до менее 5% к 2036 году. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 г., а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 г. – менее 5%», – сказал глава государства.
Путин также отметил, что повышение зарплат как в бюджетной, так и в других сферах способствует росту внутреннего спроса, развитию отечественных производств и сектора услуг, что в целом положительно влияет на экономику. Такой рост доходов, структурные сдвиги в занятости и становление экономики с высоким уровнем оплаты труда создают фундамент для сокращения бедности и социального неравенства, для повышения благосостояния российских семей. Глава государства подчеркнул, что в последние годы удалось обеспечить опережающий рост доходов наименее обеспеченных граждан, и уровень бедности в России достиг исторического минимума. Он напомнил: если в 2000 г. за чертой бедности находились 42 млн человек, или 29% населения, то по итогам прошлого года этот показатель составил 7,2%, или немногим более 10 млн человек.
По данным Росстата, опубликованным 10 декабря по итогам III квартала, доля населения с доходами ниже границы бедности составила 6,5%. Граница бедности за этот период установлена на уровне 16 980 руб.
5 ноября министр труда и социальной защиты Антон Котяков на саммите ООН по социальному развитию в Дохе указал, что уровень бедности среди граждан РФ снизился в четыре раза за 24 года.