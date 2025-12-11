Путин заявил о планах снизить уровень бедности до 5% к 2036 году

Путин также отметил, что повышение зарплат как в бюджетной, так и в других сферах способствует росту внутреннего спроса, развитию отечественных производств и сектора услуг, что в целом положительно влияет на экономику. Такой рост доходов, структурные сдвиги в занятости и становление экономики с высоким уровнем оплаты труда создают фундамент для сокращения бедности и социального неравенства, для повышения благосостояния российских семей. Глава государства подчеркнул, что в последние годы удалось обеспечить опережающий рост доходов наименее обеспеченных граждан, и уровень бедности в России достиг исторического минимума. Он напомнил: если в 2000 г. за чертой бедности находились 42 млн человек, или 29% населения, то по итогам прошлого года этот показатель составил 7,2%, или немногим более 10 млн человек.