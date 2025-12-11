Газета
Из музея Бристоля в Великобритании похитили более 600 экспонатов

Полицейское управление Эйвона и Сомерсета сообщило о крупной краже из музея в Бристоле (Великобритания). Ночью 25 сентября преступники вынесли более 600 предметов, имевших «значительную культурную ценность», британская полиция рассказала о преступлении впервые.

По словам детектива-констебля Дэна Бергана, утрата столь большого числа экспонатов является серьезной потерей для города: «Эти предметы, многие из которых были переданы в дар, являются частью коллекции, дающей представление о многослойной истории Великобритании». Полиция рассчитывает на помощь общественности в установлении и задержании злоумышленников.

Правоохранители опубликовали изображения четверых подозреваемых, зафиксированных камерами видеонаблюдения. Оценка стоимости похищенного не раскрывается. Полиция также не пояснила, почему информация об ограблении опубликована спустя два с половиной месяца.

6 декабря сообщалось, что лондонский Тауэр временно закрыли после повреждения витрины с короной Британской империи, по подозрению в умышленном ущербе были задержаны четверо человек. 19 октября стало известно, что из Лувра похитили украшения общей стоимостью около 88 млн евро.

