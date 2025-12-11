Из музея Бристоля в Великобритании похитили более 600 экспонатов

По словам детектива-констебля Дэна Бергана, утрата столь большого числа экспонатов является серьезной потерей для города: «Эти предметы, многие из которых были переданы в дар, являются частью коллекции, дающей представление о многослойной истории Великобритании». Полиция рассчитывает на помощь общественности в установлении и задержании злоумышленников.